Θεσσαλονίκη: Βαριά ποινή για σεξουαλική επίθεση σε 19χρονη

Ένοχος χωρίς ελαφρυντικά κρίθηκε ο 22χρονος, για την υπόθεση που είχε συγκλονίσει.

Στις φυλακές επέστρεψε μετά την καταδίκη του σε 19ετή κάθειρξη 22χρονος που κρίθηκε ένοχος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο επειδή επιτέθηκε σεξουαλικά και λήστεψε φοιτήτρια, τον περασμένο Αύγουστο, στις Σαράντα Εκκλησιές Θεσσαλονίκης.

Αρχικά είχε συλληφθεί για κατοχή μικροποσότητα κάνναβης αλλά στη συνέχεια αναγνωρίστηκε από την παθούσα και κατέστη κατηγορούμενος για το περιστατικό. Η φοιτήτρια κλήθηκε να τον αναγνωρίσει και στη δίκη, καταθέτοντας μετά βεβαιότητας ότι πρόκειται για τον δράστη της εις βάρος της επίθεσης.

Εξεταζόμενη από το Δικαστήριο, ανέφερε ότι ο 22χρονος αλλοδαπός την πλησίασε και καθώς βάδιζε πρωινές ώρες επί της οδού Βιζυηνού, την έριξε στο έδαφος επιχειρώντας να τη βιάσει. Όταν εκείνη αντιστάθηκε, τράπηκε σε φυγή αρπάζοντας την τσάντα με το κινητό της τηλέφωνο και μία χρεωστική κάρτα, με την οποία φέρεται να έκανε συναλλαγή.

Ο ίδιος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο επεισόδιο αλλά δεν έπεισε δικαστές και ενόρκους, που τον έκριναν ένοχο χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού.

