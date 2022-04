Λάρισα

Φάρσαλα: της τύλιξε το λαιμό με το καλώδιο των ακουστικών της

Μυστήρια επίθεση σε βάρος γυναίκας, που έκανε τον περίπατό της στα Φάρσαλα.

Αναστάτωση προκάλεσε στην κοινωνία των Φαρσάλων το περιστατικό της επίθεσης κατά 51χρονης, την Τρίτη.

Η γυναίκα περπατούσε σε αλσύλλιο της πόλης και άκουγε μουσική με τα ακουστικά στο λαιμό της.

Ξαφνικά, άγνωστος, την πλησίασε και της τύλιξε το λαιμό με το καλώδιο. Εκείνη αντιστάθηκε κι εκείνος την έσπρωξε στο χαντάκι.

Ο άνδρας τράπηκε σε φυγή μετά από αυτή την εξέλιξη, ενώ η αστυνομία ερευνά την υπόθεση και ειδικότερα το Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων.

Η γυναίκα βγήκε χθες από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν στη Λάρισα, ενώ στα Φάρσαλα οι κάτοικοι έχουν θορυβηθεί ιδιαίτερα από το άγριο αυτό περιστατικό και επιθυμούν την σύλληψη του δράστη για να ηρεμήσουν.

