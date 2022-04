Αχαΐα

Πανεπιστήμιο Πατρών - Εστία: Nεκρός "κρατούσε" δωμάτιο για 3 χρόνια!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο πρύτανης για "αιώνιους φοιτητές", άτομα που σπουδάζουν σε άλλες χώρες και πτυχιούχους που είχαν "καπαρωμένο" δωμάτιο στην φοιτητική εστία.

Έντονη είναι η αντίδραση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστου Μπούρα στην κίνηση “γνωστών-αγνώστων”, που έγραψαν απειλητικά συνθήματα εναντίον του σε χώρους του Πανεπιστημίου, μετά από την έξωση ορισμένων φοιτητών, που δεν δικαιούνταν να έχουν δωμάτιο στις εστίες.

Ο κ. Μπούρας εξήγησε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status 107,7, τους λόγους που η πρυτανική αρχή προχωρά σε αυτές τις ενέργειες και τοποθετήθηκε για τις απειλές με τα συνθήματα σε βάρος του.

«Η παρούσα πρυτανική αρχή έχει κάνει μια σειρά από ενέργειες και απελευθερώνει δωμάτια από ανθρώπους που δεν τα δικαιούνται. Μέχρι τώρα έχουν φύγει 100, κι έχουμε 100 ελεύθερα δωμάτια γιατί βρήκαμε ανθρώπους που είναι στην Ολλανδία και σπουδάζουν, στην Αθήνα...και είχαν αφήσει τα δωμάτια. Αυτούς υπερασπίζονται οι κύριοι με τις κουκούλες», είπε ο κ. Μπούρας .

Όπως προσέθεσε, «υπήρχε άνθρωπος που 10 χρόνια δεν είχε περάσει κανένα μάθημα. Αυτούς υπερασπίζονται. Εμένα πρωτίστως με ενδιαφέρει ο φοιτητής ο πρωτοετής, ο δευτεροετής, ο τριτοετής, που σπουδάζει, κι έχει ανάγκη, να βρει το δωμάτιο».

«Τις επόμενες μέρες θα ανοίξουμε και δωμάτια. Εχουμε απελευθερώσει αυτή τη στιγμή 100 δωμάτια» προσέθεσε ο κ. Μπούρας, λέγοντας ακόμη πως «υπήρχε ένα άβατο στο οποίο ρίξαμε φως. Βρήκαμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν ορκιστεί, είχαν πάρει πτυχίο και δεν έφευγαν. Θα σας πω μία περίπτωση για την οποία ντρέπομαι προσωπικά σαν πρύτανης: Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νεκρός 3 χρόνια, και φαινόταν ότι κρατούσε δωμάτιο».

Ειδήσεις σήμερα:

Twitter: Ο Έλον Μασκ έκανε προσφορά - “χρυσάφι” για το 100% της εταιρείας

Κορονοϊός - Μετάλλαξη Όμικρον 2: αυξάνονται τα κρούσματα στην Ελλάδα

Πέθανε ο Σταύρος Λογαρίδης