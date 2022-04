Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φυλακίστηκε πατέρας για ασέλγεια σε ανήλικες φίλες της κόρης του

Στον 48χρονο δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης.

Ποινή κάθειρξης 20 ετών επιβλήθηκε σε 48χρονο που κατηγορείται ότι ασελγούσε σε τέσσερις ανήλικες φίλες της κόρης του, όταν αυτές επισκέπτονταν το σπίτι του στη Θεσσαλονίκη.

Τέσσερα κορίτσια, έξι, εννέα και δώδεκα ετών έπεφταν θύματα στις αρρωστημένες ορέξεις του 48χρονου.

Η επίσκεψη στο σπίτι της φίλης τους είχε μετατραπεί σε εφιάλτη. Έβρισκε ευκαιρία όταν η κόρη του πήγαινε τουαλέτα και ασελγούσε σε βάρος τους. Μάλιστα με σύμφωνα την δικογραφία, πολλές φορές παρίστανε την κόρη του σε επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων, προκειμένου οι ανήλικες να πηγαίνουν στο σπίτι παρά το γεγονός ότι η κόρη του απουσίαζε.

«Την άλλη την κοπελίτσα την κλείδωνε. Την δικιά μου την έλεγε έλα να παίξουμε έλα μέσα. Άπλωνε το χέρι του, έβαζε το χέρι του σε σημεία που δεν έπρεπε κάτω από τα εσώρουχα, στο στήθος την φιλούσε με γλώσσα. Είδε το παιδί πράγματα που δεν θα έπρεπε σε αυτή την τρυφερή ηλικία. Έχει αηδιάσει περιέγραψε πράγματα που δεν θα μπορούσε να ξέρει με άλλο τρόπο, αν δεν τα είχε ζήσει»

Ενώ και μία άλλη μητέρα είπε «είναι πολύ δύσκολο αυτό που πέρασαν τα παιδιά. Δεν θέλει ούτε να ακούει τέτοια πράγματα δεν είναι καλά»

Ο κατηγορούμενος, πατέρας τεσσάρων παιδιών, απολογούμενος αρνήθηκε το σύνολο των πράξεων και δήλωσε αθώος.



«Στέκομαι απέναντί σας στην πιο κρίσιμη στιγμή της ζωής μου, υπερασπιζόμενος την αθωότητά μου και το μέλλον της οικογένειάς μου. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος».

Και η δικηγόρος του δήλωσε «με ενδιαφέρει να αποδείξει ότι είναι αθώος. Σπιλώθηκε μια οικογένεια, στιγματίστηκαν παιδιά, θα είμαστε όλοι παρόντες να αποδείξει την αθωότητα του».

