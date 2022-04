Χανιά

Χανιά: μεθυσμένος πυροβολούσε έξω από μπαρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο "μπαλωθιέρης" βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης έξω από μπαρ στα Χανιά, όταν... έπεσαν πυροβολισμοί.

όπως αναφέρουν πληροφορίες, ένας 34χρονος άνδρας που είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκόολ, βγήκε έξω από το μαγαζί που βρισκόταν στη Σούδα, έβγαλε το όπλο του και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα ενώ στη συνέχεια έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που μετά από έρευνες εντόπισε τα ίχνη του άνδρα ο οποίος συνελήφθη

Από τους πυροβολισμούς δεν τραυματίστηκε κανείς ενώ ο 34χρονος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

FBI: κατηγορεί χάκερς από τη Β. Κορέα για κλοπή εκατομμυρίων

Διοικητής ΟΑΕΔ στον ΑΝΤ1: Πώς θα λειτουργήσει η επιδότηση στέγης

Έβλεπε live τη διάρρηξη στο μαγαζί του από το... Παρίσι! (βίντεο)