Λάρισα: σφοδρή σύγκρουση οχημάτων (εικόνες)

Τροχαίο ατύχημα με θύμα έναν νέο άνδρα συνέβη τα ξημερώματα στη Λάρισα.

Τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων έγινε το πρωί στη Λάρισα.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 5:15 περίπου τα ξημερώματα, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν σφοδρά τα δύο αυτοκίνητα, στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και 28ης Οκτωβρίου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένας 34χρονος άντρας που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει διευκρινιστεί, ενώ τα αίτια για το τροχαίο διερευνώνται.

