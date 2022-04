Λάρισα

Λάρισα: γκράφιτι για τον νεαρό που καταπλακώθηκε από τοιχίο (εικόνες)

Η συγκινητική κίνηση στη μνήμη του αδικοχαμένου νέου.

Συγκινεί η κίνηση των φίλων του αδικοχαμένου 22χρονου φοιτητή που βρήκε τραγικό θάνατο όταν τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι από πτώση τοιχίου, όταν κλώτσησε μία πόρτα στη Λάρισα.

Ένα γκράφιτι στη μνήμη του νεαρού που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του, έγινε στο μοιραίο εγκαταλειμμένο οίκημα, στη συμβολή των οδών Οικονόμου εξ Οικονόμων και Ασκληπιού, στο σημείο που έχασε τη ζωή του ο νεαρός.

Δημιουργός του γκράφιτι, είναι ο Λαρισαίος Nick Serman.

