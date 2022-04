Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: “Μίνι” οπλοστάσιο σε σπίτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η έρευνα της ΕΛΑΣ σε διαμέρισμα έβγαλε λαβράκι. Τι εντόπισαν οι Αρχές.

Συνελήφθη, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, Έλληνας, στο Ρέθυμνο, μετά από έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι όπου διέμενε.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο ενεργειών και ειδικών δράσεων που εκπονεί η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής, οι αστυνομικοί βρέθηκαν στο σπίτι του συλληφθέντα και κατά την διάρκεια της έρευνας εντόπισαν και κατάσχεσαν:

Πιστόλι με το γεμιστήρα του, κυνηγετικό όπλο, φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, σπαθί, μαχαίρι και επτά μεταλλικά αστέρια τύπου "shuriken".

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνης.

Ειδήσεις σήμερα:

Σούρας στον ΑΝΤ1: Η Πισπιρίγκου έχει διαταραχή προσωπικότητας, δεν έχει συναισθήματα (βίντεο)

Παναθηναϊκός: Το ΟΑΚΑ δικό του για... πάντα!

“Η Φάρμα”: Η ώρα του μεγάλου τελικού (εικόνες)