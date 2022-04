Θεσσαλονίκη

Τροχαίο: Αυτοκίνητο παρέσυρε μητέρα και παιδί

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζών. Πώς σημειώθηκε το ατύχημα, ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών.

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζών σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Καλαμαριά.

Ειδικότερα, αυτοκίνητο παρέσυρε μια μητέρα με το παιδί της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η πρώτη.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, το αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, παρέσυρε τη μητέρα με το παιδί της την ώρα που διέσχιζαν τη διάβαση στην οδό Αιγαίου με Εθνικής Αντιστάσεως.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την ελαφρά τραυματισμένη μητέρα -της τοποθετήθηκε αυχενικό κολάρο- και την κόρη της και τις μετέφερε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Πηγή: ThessToday.gr