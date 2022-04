Μαγνησία

Ενδοοικογενειακή βία - Βόλος: Γρονθοκόπησε και απείλησε τη σύντροφό του

Για εξύβριση, ενδοοικογενειακή απειλή και ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη κατηγορείται ένας 43χρονος από τη Βουλγαρία, σε βάρος της 46χρονης συντρόφου του, συμπατριώτισσάς του, ο οποίος συνελήφθη οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, αλλά η δίκη αναβλήθηκε για τη Μ. Τετάρτη, λόγω απουσίας της παθούσας και μάρτυρα.

Το επεισόδιο έγινε στη Ν. Αγχίαλο το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ο κατηγορούμενος που ήταν μεθυσμένος, λόγω προσωπικών διαφορών που είχε με την 46χρονη σύντροφό του, της επιτέθηκε, την άρπαξε από τα μαλλιά, τη χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο, την έβρισε και την απείλησε.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού για παροχή πρώτων βοηθειών, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη εκδορές και θλαστικά τραύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι μένουν στο ίδιο σπίτι με τη σύντροφο και τον αδελφό της, με τον οποίο έχει διαφορές, ήρθαν στα χέρια και προφανώς η γυναίκα που προσπάθησε να τους χωρίσει, δέχτηκε χτυπήματα.

Η εκδίκαση του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου αναβλήθηκε για τη Μ. Τετάρτη 20 Απριλίου, ώστε να εμφανιστούν στο Δικαστήριο η παθούσα και ένας ακόμη μάρτυρας και να καταθέσουν.

