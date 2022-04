Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά κοντά στην κεντρική λαχανογορά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πως ξέσπασε η φωτιά.





Σε εξέλιξη είναι μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εκατοντάδες παλιά ελαστικά τα οποία ήταν παρατημένα σε χώρο πρώην συνεργείου οχημάτων, σε περιοχή απέναντι από την κεντρική λαχαναγορά Θεσσαλονίκης.

Άμεσα κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, με 3 οχήματα και 8 πυροσβέστες, που αυτήν την ώρα επιχειρεί να σβήσει τη φωτιά, οι καπνοί από την οποία έχουν φτάσει σε αρκετές περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Από την πυρκαγιά δεν κινδυνεύουν παρακείμενες εγκαταστάσεις ωστόσο η κατάσβεση είναι δύσκολη, λόγω του μεγάλου όγκου ελαστικών που βρίσκονται στο σημείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πως ξέσπασε η φωτιά.

πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δασκαλάκης: Αν χρειαστεί θα δώσω το ηχητικό μήνυμα με τις απειλές της Ρούλας στη Δικαιοσύνη

Monte Carlo Masters: Ο Τσιτσιπάς στους “4” με απίστευτη ανατροπή

Καιρός: Σκόνη και ζέστη το Σάββατο του Λαζάρου