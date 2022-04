Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε φυγόποινο για υπόθεση ασέλγειας σε ανήλικους

Στα χέρια των αστυνομικών έπεσε ένας 54χρονος που είχε καταδικαστεί σε πολυετή φυλάκιση για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια.

Στα χέρια αστυνομικών έπεσε 54χρονος φυγόποινος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Κατερίνης, με την οποία καταδικάστηκε, τον περασμένο Δεκέμβριο, σε 12ετή κάθειρξη για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια.

Αστυνομικοί τον εντόπισαν στη Θεσσαλονίκη και τον συνέλαβαν, ενώ οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών.

