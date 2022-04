Εύβοια

Χαλκίδα: Μπήκε στο ταξί και πέθανε λίγα λεπτά μετά

Σοκαρισμένος ο οδηγός ταξί στην Χαλκίδα, καθώς ένας πελάτης του πέθανε μέσα στο αυτοκίνητο. Οι αιχμές για την στάση του ΕΚΑΒ.



Πρωτοφανές περιστατικό που σοκάρει συνέβη την περασμένη Τετάρτη στην πιάτσα των Ταξί στη περιοχή του Αγίου Νικολάου, στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με το eviazoom.gr, ένας 82χρονος μπήκε σε ταξί και ενώ ο οδηγός είχε ξεκινήσει την κούρσα, μέσα σε λίγα λεπτά ο 82χρονος που καθόταν στο πίσω κάθισμα κατέρρευσε ξαφνικά και άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι ο ηλικιωμένος έχασε τις αισθήσεις του και σε κατάσταση σοκ κατευθύνθηκε με το ταξί στο ΕΚΑΒ Χαλκίδας, που βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά στο κέντρο της πόλης, όπου ζήτησε τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες αλλά έλαβε την απάντηση πως έπρεπε να καλέσει το 166 και εκείνοι δεν επενέβησαν!

Αυτό επιβεβαιώνει και ένας άλλος ταξιτζής, ο οποίος μίλησε στο EviaZoom.gr τονίζοντας τα εξής: «Ένας συνάδελφος πήρε έναν κύριο από εδώ από την πιάτσα του Αγίου Νικολάου, δεν γνωρίζω την κατεύθυνση, και κατέληξε... Ο συνάδελφος σταμάτησε στο ΕΚΑΒ απέναντι για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες και μέσα σε λίγα λεπτά πέθανε όπως άκουσα... Στα 30 χρόνια που είμαι να πεθάνει πελάτης μέσα στο ταξί δεν έχει ξαναγίνει...»

Παράλληλα ο ταξιτζής άφησε αιχμές και για την στάση του ΕΚΑΒ, σύμφωνα πάντα με αυτά που του ανέφερε ο συνάδελφος του.

Όπως είπε: «Ο συνάδελφος σταμάτησε στην οδό Βενιζέλου απέναντι από το ΕΚΑΒ και έτρεξε για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στον κύριο και του είπαν ότι "πρέπει να πάρεις το 166", δεν μπορούν έτσι, αλλά μετά δεν ξέρω τι κάνανε..»

Τα αίτια του θανάτου του 82χρονου οφείλονται σε παθολογικά αίτια, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά ποια είναι αυτά.

