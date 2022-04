Χανιά

Κακοκαιρία - Χανιά: Προβλήματα και ζημιές από τους ισχυρούς ανέμους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει όλη την χώρα.

Προβλήματα στο λιμάνι του Καβονησίου Κισσάμου προκάλεσαν τις πρωινές ώρες οι ισχυροί νοτιάδες που έπνεαν με ενταση 7 μποφόρ.

Ένα αλιευτικό σκάφος που παρασύρθηκε από τους ανέμους βυθίστηκε, ενώ υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε τρία ακόμη αλιευτικά που βρισκόταν δεμένα στη βορειοδυτική πλευρά του λιμανιού, χωρίς ωστόσο να κινδυνέψει κάποια ανθρώπινη ζωή.

Στο σημείο όπου βυθίστηκε το αλιευτικό σκάφος, άνδρες της τοπικής Λιμενικής Αρχής , άπλωσαν ειδικές απορροφητικές λωρίδες προκειμένου να αντιμετωπιστεί τυχόν θαλάσσια ρύπανση, ενώ θα γίνει προσπάθεια για την ανέλκυση του σκάφους.

Λόγω των ανέμων που πνέουν στην περιοχή των Χανίων έγινε με καθυστέρηση ο κατάπλους του πλοίου «Έλυρος», που αναγκάστηκε να βγει στα ανοικτά για να δέσει με ασφάλεια στο λιμάνι λίγο μετά τις 10 το πρωί.

Ειδήσεις σήμερα:

Απάτη: Της έταζαν... έρωτα και της “έφαγαν” 130000 ευρώ!

Επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Έβρο: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

“Ελλάδα Έχεις Ταλέντο”: Οι νικητές του 3ου ημιτελικού (εικόνες)