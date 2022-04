Εύβοια

Κάρυστος - Πτώση ανεμόπτερου: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι

Ήρθαν παράνομα στην Ελλάδα ταξιδεύοντας με μηχανοκίνητο ανεμόπτερο. Τι είπαν στους αστυνομικούς.

Στη σύλληψη δύο Τούρκων υπηκόων στην Κάρυστο, που δεν είχαν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα και είχαν αναχωρήσει με μηχανοκίνητο ανεμόπτερο από την περιοχή της Σμύρνης στην Τουρκία, με προορισμό την Αθήνα, προχώρησε το κεντρικό λιμεναρχείο Καρύστου.

Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 32 και 33 ετών, οι οποίοι επέβαιναν στο ανεμόπτερο που λόγω έλλειψης καυσίμων έπεσε στη θαλάσσια περιοχή «Μπούρος» Καρύστου.

Τα δύο άτομα που φορούσαν σωσίβια κολύμπησαν ως την ακτή με τη συνδρομή δύο υποβρύχιων αλιέων όπου και εντοπίστηκαν από ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού και ένα περιπολικό όχημα.

Όπως ανέφεραν οι ίδιοι, είχαν ξεκινήσει από την Τουρκία με σκοπό να έρθουν στην Αθήνα και στη συνέχεια να μεταβούν σε χώρα του εξωτερικού.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Καρύστου για παροχή των πρώτων βοηθειών, όπου παραμένουν νοσηλευόμενοι.

