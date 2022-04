Εύβοια

Εύβοια: Άγνωστοι “γάζωσαν” με 13 σφαίρες αυτοκίνητο αστυνομικού

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό των κακοποιών που τα ξημερώματα πυροβόλησαν το αυτοκίνητου αξιωματικού της Ασφάλειας Χαλκίδας και της γυναίκας του, έξω από το σπιτι τους

Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα στον αστυνομικό με την επίθεση να γίνεται στις 2:30 τα ξημερώματα, στα Βασιλικά Ευβοίας, όταν στο σημείο δεν υπήρχε κόσμος. Οι δράστες αμέσως μετά την επίθεση εξαφανίστηκαν στο σκοτάδι.

Ο αστυνομικός με τη γυναίκα του, αλλά και οι γείτονες βγήκαν έξω σοκαρισμένοι αντικρίζοντας τις τρύπες από τις σφαίρες στα δυο αυτοκίνητα του ζευγαριού.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείο της επίθεσης βρέθηκαν 13 κάλυκες από σφαίρες.

Όπως ειναι φυσικό οι αστυνομικοί χτενίζουν όλες τις κάμερες της ευρύτερης περιοχής για να εντοπίσουν το αυτοκίνητο των δραστών και φυσικά μπαίνουν στο μικροσκόπιο οι υποθέσεις που έχει ασχοληθεί ο συγκεκριμένος αξιωματικός της Ασφάλειας.

πηγή: eviathema.gr

