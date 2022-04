Λάρισα

Φάρσαλα: Ξυλοδαρμός ποδηλάτη από ανήλικους

Φέρεται να χτύπησαν και μια γυναίκα που πλησίασε κοντά. Ο ποδηλάτης μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του

Η εγκληματικότητα οργιάζει στα Φάρσαλα και το νέο περιστατικό έρχεται να επαναφέρει στο προσκήνιο τις φωνές που ακούγονται στην πόλη, για ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας. Ένας ποδηλάτης δέχθηκε στα καλά καθούμενα επίθεση από ομάδα 4 ανήλικων παιδιών, που δεν δίστασαν να χτυπήσουν και να στείλουν στο νοσοκομείο και μια γυναίκα που πλησίασε στο σημείο, για να τους ζητήσει να σταματήσουν.

Το περιστατικό έλαβε χώρα χθες το βράδυ στα Φάρσαλα, κοντά στην περιοχή της πόλης όπου διαμένει σημαντικός πληθυσμός Ρομά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν 22:20 το βράδυ, όταν ομάδα τεσσάρων ανήλικων – κατά τις αρχές – Ρομά, επιτέθηκαν αναίτια σε διερχόμενο ποδηλάτη ηλικίας περίπου 30 ετών. Τον πέταξαν στο έδαφος και άρχισαν να τον χτυπούν!

Ο ιδιοκτήτης παρακείμενου μίνι μάρκετ μαζί με τη μητέρα του επιχείρησαν να βοηθήσουν τον άτυχο 30χρονο, αλλά το αποτέλεσμα ήταν να δεχθούν και εκείνοι άγρια επίθεση από τους δράστες. Αποτέλεσμα ήταν ο 30χρονος και η μητέρα του ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, με τη γυναίκα να φέρεται να έχει σημαντικά τραύματα.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων, οι άντρες του οποίου εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των τεσσάρων ανηλίκων που όμως μέχρι στιγμής παραμένουν άφαντοι, ενώ πιθανολογείται πως μετά την πράξη τους φυγαδεύτηκαν από τα Φάρσαλα.

Κάτοικος της περιοχής καταγγέλλει πως «η γειτονιά έχει γίνει γκέτο και θα πρέπει άμεσα να υπάρξει κρατική παρέμβαση. Κινδυνεύουμε πραγματικά ακόμα και να βγούμε από τα σπίτια μας. Μια ώρα πριν το συμβάν, τα παιδιά μου έπαιζαν στο σημείο π έγινε η επίθεση. Χρειαζόμαστε καθημερινή 24ωρη αστυνόμευση. Είμαστε σε απελπιστική κατάσταση».

