Εύβοια

Χαλκίδα: Συνελήφθη 51χρονος για ενδοοικογενειακή βία

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στη Χαλκίδα το Σάββατο το βράδυ.

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βία εντός και εκτός οικογενειών. Τα ποσοστά αυξάνονται δραματικά και τις περισσότερες φορές τα θύματα είναι γυναίκες και μικρά παιδιά.



Η 45χρονη σύζυγος και ο 51χρονος σύζυγός της καυγάδισαν άσχημα με αποτέλεσμα η 45χρονη να καταθέσει μήνυση κατά του συζύγου της για ενδοοικογενειακή βία και συγκεκριμένα για εξύβριση και απειλή.

