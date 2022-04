Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Με μπαλτά επιτέθηκε στη Μασονική Στοά

Ταράχτηκαν οι κάτοικοι της περιοχής, γύρω από τη Μασονική Στοά, όταν ένας άνδρας «έσπασε» την είσοδο με μπαλτά.

Επίθεση με μπαλτά έκανε στην είσοδο της Μασονικής Στοάς της Θεσσαλονίκης ένας άνδρας, το βράδυ της Κυριακής.

Ο άγνωστος σταμάτησε το αυτοκίνητό του στην είσοδο της στοάς και άρχισε να χτυπάει τη μεταλλική της πόρτας με τον μπαλτά, φωνάζοντας ταυτόχρονα.

Οι κάτοικοι της περιοχής βγήκαν να δουν τι συμβαίνει κι όταν ζήτησαν από τον άνδρα να σταματήσει, εκείνος τους έβαλε τις φωνές.

Ο άγνωστος χτύπησε τουλάχιστον δέκα φορές την πόρτα, ενώ αμέσως μετά επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο του, χρώματος μπορντό, όπως είπαν οι μάρτυρες, και τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η αστυνομία ενημερώθηκε αμέσως για το περιστατικό και άρχισε αναζητήσεις στην περιοχή προκειμένου να εντοπίσει τον δράστη.

Πηγή: grtimes.gr

