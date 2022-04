Μαγνησία

Αλμυρός: Κατήγγειλε τον πρώην της για βιασμό σε τουαλέτα

Αναστάτωση στη μικρή κοινωνία του Αλμυρού με την καταγγελία της νεαρής κοπέλας.

Τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε για βιασμό μία 25χρονη από τον Αλμυρό Μαγνησίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η 25χρονη ήταν σε καφετέρια με την παρέα της, όπως και ο πρώην σύντροφός της.

Πάντα σύμφωνα με την καταγγελία, όταν εκείνη πήγε στην τουαλέτα ο δράστης- σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε- την ακολούθησε και εκεί τη βίασε.

Ο 27χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα. Πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί τη Μεγάλη Τρίτη.

Έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση.

