Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο καταλήγει με ιλιγγιώδη ταχύτητα μέσα σε κατάστημα (βίντεο)

Το αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη είχε αναπτύξει ταχύτητα και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας στις 04:30 στην οδό Ανδριανουπόλεως, στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη.

Απο θαύμα σώθηκε ο νεαρός οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου αλλά και οι συνομήλικοι φίλοι του όταν το όχημά τους καρφώθηκε με μεγάλη ταχύτητα σε βιτρίνα καταστήματος στην οδό Ανδιανουπόλεως, στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, στην Καλαμαριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεαροί έκαναν “κόντρες” με τα αυτοκίνητά τους και λόγω μεγάλης ταχύτητας ο ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να καταλήξει στην γυάλινη βιτρίνα.

Αμέσως στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, το ΕΚΑΒ αλλά και οι ιδιοκτήτες του καταστήματος. Δεν υπήρξε κανένας σοβαρός τραυματισμός.

