Θεσσαλονίκη: Επεισόδια με ΜΑΤ στο ΑΠΘ (βίντεο)

Επεισόδια σημειώθηκαν πριν από λίγο μπροστά στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μεταξύ δυνάμεων της αστυνομίας και διαδηλωτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δυνάμεις των ΜΑΤ προχώρησαν σε χρήση χημικών με σκοπό να απωθήσουν τα άτομα που βρίσκονταν έξω από τη Σχολή και διαδήλωναν υπέρ του ασύλου.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκε εκκένωση της κατάληψης "Στέκι στο Βιολογικό", με στόχο ο χώρος να μετατραπεί σε βιβλιοθήκη.

Μετά την έναρξη των σημερινών εργασιών, ομάδα φοιτητών που αντιτίθενται στη μετατροπή του κτιρίου της πρώην κατάληψης συγκεντρώθηκαν στο ΑΠΘ με σκοπό να διακόψουν τις εργασίες.

πηγή: grtimes.gr

