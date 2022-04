Κορινθία

Κόρινθος: Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου κάτω από γέφυρα (βίντεο)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε κάτω από μια γέφυρα στην Κυρά Βρύση της Κορίνθου, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν





Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης του τροχαίου στην Κόρινθο, το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η γυναίκα οδηγός του αυτοκινήτου.

Προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα, ενώ η τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.





πηγή: korinthostv.gr

