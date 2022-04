Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πώς το θύμα “ερωτικής απάτης” έχασε μια περιουσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύμα καλοστημένης πλεκτάνης έπεσε μία γυναίκα. Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι.

Πίστευε ότι είχε βρει τον άνθρωπο με τον οποίο θα μπορούσε να μοιραστεί τη ζωή της, κι ας μην τον είχε γνωρίσει ποτέ από κοντά. Ήταν όμορφος, καλλιεργημένος, ευαίσθητος. Της έγραφε καθημερινά τρυφερά μηνύματα, αδημονώντας να την συναντήσει. Το μοναδικό εμπόδιο που στεκόταν ανάμεσά τους ήταν η απόσταση και οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Κι αυτό διότι ο Αμερικανός γιατρός με τον οποίο η 43χρονη Ελληνίδα επικοινωνούσε σε καθημερινή βάση μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ήταν "εγκλωβισμένος" στην Υεμένη όπου συμμετείχε ως μέλος ανθρωπιστικής βοήθειας τού Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Για να "σπάσει" το συμβόλαιό του και να έρθει στην Ελλάδα έπρεπε να ικανοποιήσει τη ρήτρα αποζημίωσης, πράγμα που σήμαινε ότι «χρειαζόταν χρήματα, πολλά χρήματα», που όμως δεν διέθετε.

Η 43χρονη δέχθηκε να τον βοηθήσει, καταβάλλοντας τμηματικά διάφορα χρηματικά ποσά, άλλοτε μέσω ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων (bitcoin) κι άλλοτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Πέντε μήνες μετά την αρχική τους επικοινωνία κι αφού κατέθεσε 130.000 ευρώ, κομπόδεμα από τις οικονομίες των γονιών της, η ίδια άρχισε να υποψιάζεται ότι ο Δρ. Michael Wooden - όπως της συστήθηκε- δεν υπήρχε, αλλά στην πραγματικότητα ήταν ο αόρατος πρωταγωνιστής μίας καλοστημένης απάτης που στήθηκε σε βάρος της, γνωστή στην αγγλική ορολογία ως Love Scamming ή Romance Scamming. Στα τέλη του περασμένου έτους η παθούσα αναζήτησε νομική βοήθεια και απευθύνθηκε στις διωκτικές αρχές.

Μόλις πριν από ένα 24ωρο η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε τη σύλληψη μίας 36χρονης, με καταγωγή από την Αλβανία, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση. Η αλλοδαπή γυναίκα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκε να απολογηθεί με κακουργηματική δίωξη στις ανακριτικές Αρχές της Θεσσαλονίκης. Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται δύο ακόμη άνδρες τα στοιχεία των οποίων όμως δεν κατέστη εφικτό να εντοπιστούν.

"Καλημέρα αγάπη μου. Πως κοιμήθηκες;"

Ξετυλίγοντας το κουβάρι της υπόθεσης, οι Αρχές φαίνεται να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η απάτη άρχισε να ενορχηστρώνεται τον περασμένο καλοκαίρι. Ήταν τότε που η 43χρονη δούλευε μαζί με την 36χρονη σε τουριστικό κατάλυμα της Βόρειας Ελλάδας. Μεταξύ τους αναπτύσσεται μία φιλική σχέση κι αρχίζουν να κουβεντιάζουν για τα προσωπικά τους. Η αλλοδαπή της εκμυστηρεύεται ότι ο δήθεν σύντροφός της βρίσκεται μακριά, στην Υεμένη, όπου εργάζεται ως γιατρός στο πλαίσιο ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ.

Υπό αυτές τις συνθήκες προτείνει στην 43χρονη να την φέρει σε επικοινωνία με έναν φίλο του, γιατρός κι αυτός - μέλος της ίδιας αποστολής. Πράγματι η παθούσα ξεκινάει να κουβεντιάζει μαζί του διαδικτυακά. Εκείνος της στέλνει φωτογραφία για να σχηματίσει εικόνα για την εξωτερική του εμφάνιση. Ξυπνώντας το πρωί η 43χρονη βρίσκει ...τρυφερά λόγια στην οθόνη του κινητού της τηλεφώνου. "Καλημέρα αγάπη μου. Πως κοιμήθηκες;" φέρεται να είναι ένα από τα εκατοντάδες μηνύματα που θα της στείλει τους επόμενους μήνες.

Η 43χρονη φαίνεται να γοητεύεται και τα μηνύματα δίνουν και παίρνουν. Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του η κουβέντα τους πηγαίνει στην προοπτική να έλθει στην Ελλάδα και στο πρόσχημα ότι για να γίνει αυτό πρέπει τόσο ο ίδιος όσο κι ο φίλος του να «λύσουν» τα συμβόλαιά τους και να πληρώσουν αποζημίωση. Για το οικονομικό σκέλος φαίνεται από τη δικογραφία να «μιλάει» κυρίως με τον φίλο του υποτιθέμενου Δρ. Michael Wooden και για να την πείσουν ότι δεν πρόκειται για απάτη της στέλνουν μηνύματα με συγκεκριμένες οδηγίες και αποστολέα που φέρει ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΗΕ.

Όλο αυτό το διάστημα δε, η 36χρονη φαίνεται να μην χάνει την ευκαιρία να πείσει την παθούσα για την ανάγκη να συνεχίσει τις καταθέσεις των χρημάτων (τα περισσότερα σε bitcoin), διαδραματίζοντας, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα ενεργό ρόλο. Έχοντας ήδη απευθυνθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σχεδιάζεται επιχείρηση κατά την οποία η 43χρονη παραδίδει 10.000 ευρώ στην 36χρονη σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα και ακολουθεί η σύλληψή της. Η ίδια αναμένεται να απολογηθεί αύριο, οπότε θα αποφασιστεί η ποινική της μεταχείριση.

Ειδήσεις σήμερα:

Le Monde για Πισπιρίγκου: Μαινόμενη η Ελλάδα κατά της “Μήδειας της Πάτρας”

Ιωάννα Τούνη: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο (εικόνες)

Ουκρανία: Η μεγάλη μάχη του Ντονμπάς