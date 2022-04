Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο στοίχισε “χρυσάφι” σε κατάστημα φωτιστικών (εικόνες)

Δεκάδες χιλιάδες ευρώ είναι το κόστος ενός τροχαίου για έναν επιχειρηματία της Θεσσαλονίκης.

Σε πενήντα χιλιάδες ευρώ, υπολογίζεται το κόστος της ζημιάς που προκλήθηκε σε κατάστημα φωτιστικών, όταν όχημα με μεγάλη ταχύτητα, πέρασε μέσα από τη βιτρίνα και κατέληξε εντός του καταστήματος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπευθύνων του καταστήματος.

«Το κόστος της ζημιάς ανέρχεται στις 50.000 ευρώ, είναι πολύ μεγάλη η ζημιά πάνω από 50 φωτιστικά καταστράφηκαν, τα περισσότερα είναι γνωστών οίκων του εξωτερικού που εκπροσωπούμε» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπεύθυνος καταστήματος φωτιστικών Σάββας Αποστολάκης και εξήγησε πως «το μεγαλύτερο μέρος του ισογείου του καταστήματος έχει καταστραφεί. Έχουν καταστραφεί όλες οι επενδύσεις τοίχου που είχαμε από ξύλο και γυψοσανίδες, τέσσερα γραφεία, τα έπιπλα της βιτρίνας και τα φωτιστικά». Οι πέντε επιβάτες του οχήματος στάθηκαν τυχεροί πάντως καθώς βγήκαν από το εσωτερικό του, χωρίς γρατζουνιά.

«Το περιστατικό σημειώθηκε χθες στις 4:30 τα ξημερώματα και στο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης του καταστήματος μας, καταγράφηκε το όχημα που ενώ είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, έσπασε το προστατευτικό κιγκλίδωμα του δρόμου, έσπασε τα μάρμαρα της σκάλας, πέρασε μέσα από τη βιτρίνα, κατέστρεψε τα πάντα και κατέληξε μέσα στο κατάστημα. Από θαύμα γλίτωσαν οι πέντε επιβάτες, θα μπορούσε να πάρει άλλη τροπή το περιστατικό. Όταν ήρθαμε εδώ, πραγματικά δεν πιστεύαμε αυτό που είδαμε» περιγράφει φανερά σοκαρισμένος ο κ. Αποστολάκης.

Όπως ο ίδιος επισημαίνει, στη συγκεκριμένη στροφή στην οδό Ανδριανουπόλεως έχουν σημειωθεί πολλά ατυχήματα. Προηγείται ευθεία και πολλοί οδηγοί αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα. Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι ο Δήμος πρέπει να μεριμνήσει για σήμανση ή με ειδικές κατασκευές στο σημείο, έτσι ώστε να αναγκάζονται οι οδηγοί να μειώνουν ταχύτητα.

