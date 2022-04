Μαγνησία

Βόλος - απάτη: “Παγίδευσαν” την κάρτα του και προχώρησαν σε συναλλαγές

Ακόμα μία απάτη στον Βόλο, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να φτάσουν τις τελευταίες ώρες στην άκρη του νήματος

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος γυναίκας ηλικίας 34 ετών από τη Σουηδία για το αδίκημα της απάτης. Ειδικότερα, στις 28 Δεκεμβρίου 2021, 55χρονος Βολιώτης αφού έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), με επισυναπτόμενο σύνδεσμο (link) και φερόμενο αποστολέα αυτού τραπεζικό ίδρυμα της χώρας, πείσθηκε και ακολούθησε τον σύνδεσμο, ο οποίος τον «οδήγησε» σε ιστότοπο πανομοιότυπο με αυτόν του τραπεζικού ιδρύματος.

Στον ιστότοπο αυτό ζητούνταν επαλήθευση των προσωπικών στοιχείων (όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης) και του αριθμού της χρεωστικής του κάρτας, προκειμένου δήθεν να αποκτήσει ασφαλή πρόσβαση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του τραπεζικού ιδρύματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με χρήση των στοιχείων της χρεωστικής του κάρτας, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συναλλαγή, ύψους 940 ευρώ, σε λογαριασμό διαδικτυακού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της αλλοδαπής δράστιδας.

