Λάρισα: Πυροβόλησε πισώπλατα τον αδελφό και τη νύφη του

Τι υποστήριξε ο άνδρας στην απολογία του. Τι δηλώνουν οι συγγενείς του δράστη και του θύματος

Την ποινή των ισοβίων αλλά και της (πρόσθετης) κάθειρξης 8 ετών επέβαλε χθες το Μικτό Ορκωτό Εφετείο (ΜΟΕ) Λάρισας σε 66χρονο συνταξιούχο αστυνομικό για τη δολοφονία του 70χρονου αδελφού του, αλλά και τον τραυματισμό της νύφης του.

Οι πολυετείς οικογενειακές αντιδικίες κατέληξαν σε ανθρωποκτονία με αφορμή κληρονομικές διαφορές για μερικά μέτρα στην πραγματικότητα ενός οικοπέδου γονικής παροχής, όταν ο 66χρονος πυροβόλησε πισώπλατα με το δίκαννο τον αδελφό του και τη νύφη του, με τον άτυχο 70χρονο μεγάλο αδελφό, έπειτα από λίγα μέτρα να πέφτει νεκρός.

Η αίθουσα του δικαστηρίου, όπου αναβίωσε χθες το έγκλημα της 25ης Αυγούστου 2017 στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων ήταν χωρισμένη στα δύο από παρευρισκόμενους συγγενείς, που μετά την τραγική αυτή εξέλιξη απαιτήθηκε να καταθέσουν κιόλας ως μάρτυρες, δηλώνοντας τον βαθμό της συγγένειας με τον δράση και το θύμα ταυτόχρονα.

Η δίκη ξεκίνησε με τη σύζυγο του 70χρονου η οποία δέχθηκε τον πρώτο πυροβολισμό και, περιγράφοντας το φονικό, έκανε εκτενή αναφορά στις μακροχρόνιες διαφορές των δύο αδελφών για σειρά οικογενειακών θεμάτων, διαφορές που οξύνθηκαν μ4 αφορμή τη γονική παροχή οικοπέδου στον 70χρονο από τον πατέρα του, με σκοπό να φτιάξει σπίτι στο χωριό. Η σύζυγος και ο 70χρονος, με αφορμή την κοινοποίηση εξώδικου, το μεσημέρι της ημέρας του φονικού πήγαν να διαμαρτυρηθούν στο γειτονικό σπίτι του 66χρονου την ώρα που εκείνος προετοιμαζόταν να μεταφέρει την δική του σύζυγο, προκειμένου εκείνη να επιστρέψει στην Αθήνα όπου ζούσαν τα δύο αδέλφια με τις οικογένειες τους.



«Πήγα να πω στον κατηγορούμενο «τι πράγματα είναι αυτά» είπε η σύζυγος του δολοφονημένου και μετά από λογομαχία ενώ φεύγαμε βγήκε με την καραμπίνα και μας πυροβόλησε. Ο πρώτος πυροβολισμός βρήκε εμένα στην πλάτη και ο δεύτερος τον άντρας μου. Ένιωσα ένα κάψιμο στην πλάτη, περπατήσαμε 40 μέτρα έως την εξώπορτα του σπιτιού μας και εκείνη την ώρα ο άντρας μου έπεσε στην αγκαλιά μου και το χώμα βάφτηκε κόκκινο. Μας πυροβόλησε και μας είπε «καλά να πάθετε» τόνισε η σύζυγος, σημειώνοντας ότι νοσηλεύτηκε επί 3 ημέρες στη ΜΕΘ ενώ ακόμη φέρει στο σώμα της, σκάγια από τον πυροβολισμό.

Τα γεγονότα, όπως πληροφορήθηκαν περιέγραψαν και οι δύο κόρες του 70χρονου θύματος, περιγράφοντας τον δράστη ως «εριστικό και οξύθυμο», σημειώνοντας ότι με τη δολοφονία του πατέρα τους «άλλαξαν τα πάντα». Γείτονας, κατέθεσε πως άκουσε τη λογομαχία και πως «είδα τους δύο πυροβολισμούς», σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε» για να προσθέσει πως «βγήκα έξω και είδα το θύμα πεσμένο κάτω». Στα γεγονότα αναφέρθηκαν επίσης δύο ακόμη γείτονες, αλλά και αστυνομικός της ΔΙΑΣ που προσέτρεξε στο συμβάν.

Η αδελφή του δράστη και του θύματος παράλληλα αναφέρθηκε στις μακροχρόνιες αντιπαραθέσεις των δύο αδελφών, για να καταθέσει πως «προσπαθούσα πάντα να τους ηρεμήσω αλλά δεν άκουγαν. Λυπάμαι για τον αδελφό μου, ήταν η κακιά στιγμή» όπως είπε, με την πρόεδρο του Δικαστηρίου να σημειώνει πως «όταν παίρνεις ένα όπλο να σκοτώσεις, δεν είναι η κακιά στιγμή…». «Το θύμα ήταν επιθετικός, όλο το χωριό είναι» με τον 66χρονο κατέθεσε εξάδελφος. Για πρώτη φορά κατέθεσε χθες και η σύζυγος του δράστη η οποία ήταν παρούσα στο φονικό. Για να τονίσει ότι ο 70χρονος και η σύζυγός του «ήρθαν έξω από το σπίτι με το δικούλι και με μαχαίρι και μας έβριζαν». Όταν είδε τον άντρα της να παίρνει το δίκαννο, προσπάθησε να τον αποτρέψει αλλά εκείνος την έσπρωξε λέγοντας ότι «θα ρίξω για να τους φοβίσω». Προσθέτοντας τέλος ότι στην αρχή δεν έγινε αντιληπτό ότι ο 70χρονος έχασε τη ζωή του.

Απολογούμενος ο 66χρονος τόνισε πως προκλήθηκε από τον αδερφό του όταν εκείνος εξύβρισε τη γυναίκα του και τον μακαρίτη πατέρα τους. Για να τονίσει λέγοντας ότι «ήρθαν και με έβριζαν, ξεκίνησαν σαν να έρθουν με τα δικούλια». «Φύγε είπα» στον αδερφό μου. Άναψα, αισθάνθηκα τέτοια ντροπή με αυτά που είπε για τη γυναίκα μου και για τον πατέρα μου. Σκοτείνιασα, θόλωσα, είχαν δικούλια και δεν είχα κάτι να αμυνθώ». Με τον κατηγορούμενο να δίνει διαφορετική εκδοχή σε αντίθεση με αυτά που περιγράφηκαν νωρίτερα περί πισώπλατων πυροβολισμών. Για να καταθέσει ότι «το πρώτο φυσίγγι το έριξα κατακόρυφα. Με εξύβρισαν και τη δεύτερη φορά, έριξα κατά λάθος. Αν είχα σκοπό να τους φάω θα είχα κι άλλα φυσίγγια αν πήγαινα γι’ αυτό τον σκοπό.

Ήταν βλακεία μου που σκέφτηκα να πυροβολήσω για εκφοβισμό. Ο φόβος μου και η ντροπή γι’ αυτά που έλεγαν με έκαναν να αγανακτήσω, θόλωσε το μυαλό μου» κατέληξε ο 66χρονος. «Δεν αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος απειλήθηκε σοβαρά από τα θύματα» τόνισε στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας της έδρας, διευκρινίζοντας ότι ο δράστης εισήλθε στο σπίτι του, όπλισε και πυροβόλησε τα θύματα ενώ εκείνα αποχωρούσαν. Ο κατηγορούμενος έμπειρος με τα όπλα, ως αστυνομικός και κυνηγός , βρέθηκε να σκοπεύει με την κάννη προς τα μέρη των θυμάτων για να μεγιστοποιηθεί το βλαπτικό αποτέλεσμα». Σημειώνοντας ως «πολύ σημαντικές» τις καταθέσεις αυτόπτων μαρτύρων ο εισαγγελέας τόνισε πως «κίνητρο του δράστη δεν ήταν η ψυχική φόρτιση» της στιγμής αλλά «η χρόνια αντιδικία» και αποδομώντας ισχυρισμούς, μεταξύ των οποίων και ο περί βρασμού ψυχής, πρότεινε την ενοχή του 66χρονου. Με την πρόεδρο του ΜΟΕ να ανακοινώνει την απόφαση για την ενοχή του 66χρονου, όπως και την ομόφωνη απόρριψη των ελαφρυντικών, με εξαίρεση το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς όπου μία ένορκος μειοψήφησε προτείνοντας την αναγνώρισή του.

Το δικαστήριο επέβαλλε την ποινή των ισοβίων για την ανθρωποκτονία του 70χρονου, της επιπλέον κάθειρξης 8 ετών για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της νύφης του, όπως τέλος επέβαλε, 6μηνη φυλάκιση και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ για την οπλοφορία και 6μηνη φυλάκιση για την οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση.

Με τον 66χρονο αδελφοκτόνο να οδηγείται στις φυλακές και τις δύο πλευρές της διχασμένης πλέον οικογένειας να δέχονται την απόφαση του δικαστηρίου, όπως είναι λογικό, με ανάμεικτα συνασθήματα.

