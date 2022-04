Αχαΐα

Οικογένεια Πισπιρίγκου: Τα πουλάει “όλα” για να… σώσει τη Ρούλα

Αποφασισμένη να στηρίξει τη Ρούλα Πισπιρίγκου είναι η οικογένειά της, στην Πάτρα.



Αποφασισμένη να στηρίξει τη Ρούλα Πισπιρίγκου «όσο δεν πάει…» είναι η οικογένειά της, στην Πάτρα, κλείνοντας τ΄αυτιά της σε «σειρήνες» που αναφέρονται σε «χαμένη υπόθεση» και πεπεισμένη πως η κατηγορούμενη για το θάνατο του τρίτου της παιδιού είναι αθώα.

Η εξέλιξη της προφυλάκισης της 33χρονης έχει επιφέρει αξεπέραστο – μέχρι και σήμερα ακόμη – σοκ στη μητέρα της, την αδερφή της και άλλους δικούς της ανθρώπους, οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί, από την ίδια την έγκλειστη στις Φυλακές Κορυδαλλού, με το βαρύ έργο της εύρεσης στοιχείων αθωότητας, αφού η ίδια δεν μπορεί πλέον να κινηθεί, όπως θα ήθελε, μέσα από το κελί της.

Η υπεράσπιση της Ρούλας Πισπιρίγκου, από δύο νομικούς (της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης) αποτελεί ένα επιπλέον «αβάσταχτο» φορτίο για την ίδια και φυσικά για την οικογένειά της, αυτή τη φορά από οικονομικής πλευράς.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου, πολύ καιρό πριν συλληφθεί, δεν είχε κάποιο ατομικό εισόδημα και άρα οικονομική άνεση, η αδερφή της Δήμητρα με τα αλλεπάληλα γεγονότα και τη δημοσιότητα που αυτά πήραν…εκλήθη από τη δουλειά της (σε ψητοπωλείο της Αχαγιάς) να παραιτηθεί και μόνο η μητέρα τους εισφέρει ένα σταθερό χρηματικό ποσό στην οικογένεια, ως υπάλληλος στον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων.

Μπροστά στα οικογενειακά «στριμώγματα» και τις αυξημένες απαιτήσεις, για τη νομική στήριξη της Ρούλας Πισπιρίγκου όπως και των παρεπόμενων αυτής (τεχνικών συμβούλων, επιστημονικών ή ιατρικών εκθέσεων, εργαστηρίων κ.λπ.) η οικογένεια φαίνεται να έλαβε την απόφαση…«να τα δώσει όλα για όλα»!

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», η μητέρα της Ρούλας Πισπιρίγκου, η Ελένη Λεγάτου, για να σταθεί στο ύψος της περίστασης με την κόρη της, πήρε την απόφαση ακόμα και το σπίτι της να πουλήσει, προκειμένου τα χρήματα να διατεθούν, όπου απαιτούνται.

Η αγοραπωλησία, αφορά (μικρό σχετικά) ακίνητο κοντά στις Εργατικές Κατοικίες Νέου Δρόμου Πατρών, η αξία του οποίου αναμένεται να φτάσει στις 30.000 ευρώ. Ηδη, μάλιστα λέγεται, πως έχει βρεθεί ενδιαφερόμενος αγοραστής και τις μέρες αυτές η οικία ελέγχεται πολεοδομικά.

«Τα ντουβάρια δεν έχουν αξία μπροστά στο παιδί μου…»!

Η ίδια η μητέρα της Ρούλας Πισπιρίγκου, Ελένη Λεγάτου, ακούστηκε να λέει, σε στενό οικογενειακό της περιβάλλον: «Τα ντουβάρια δεν έχουν αξία μπροστά στο παιδί μου…»! Σημειωτέον, ότι η οικογένεια διαθέτει εξοχική κατοικία στον Κάτω Αλισσό της Δυτικής Αχαΐας, η οποία πιθανά, πολύ σύντομα, θα μετατραπεί σε μόνιμη.

Η οικογένεια, δεν έχει πάντως κρύψει την οικονομική της αδυναμία, όταν προ ημερών ρωτήθηκε από δημοσιογράφους…«γιατί δεν επισκέπτονται συχνά τη Ρούλα…», για να απαντήσει ότι «τα έξοδα Πάτρα – Αθήνα – Πάτρα είναι δυσβάσταχτα και κατά συνέπεια απαγορευτικά»!

