Κατερίνη: Με πυροβολισμούς... πανηγύριζε τα γκολ της ομάδας του

Με πυροβολισμούς στον αέρα πανηγύριζε ένας 44χρονος τα γκολ της ομάδας του σε αγώνα για το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Πιερίας, που διεξήχθη την Κυριακή των Βαΐων.

Δύο φορές βρήκε η ομάδα του δίχτυα και τις δύο φορές ο οπλοφόρος θεατής πυροβόλησε συνεχόμενα με κρότου - αερίου. Δεν προέκυψε ευτυχώς κάποιος τραυματισμός, αλλά η αστυνομία, αξιοποιώντας υλικό από τοπική αθλητική ιστοσελίδα που μετέδωσε στιγμιότυπα της αναμέτρησης, τον ταυτοποίησε και τον συνέλαβε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοφορία -οπλοχρησία, άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας.

Το όπλο βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε.

