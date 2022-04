Θεσσαλονίκη

Εγνατία: άλογα... κάλπαζαν δίπλα στα αυτοκίνητα! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μάρτυρες του απίστευτου σκηνικού στον αυτοκινητόδρομο οι οδηγοί που έμειναν άφωνοι.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών μετά τα διόδια των Μαλγάρων.

Οι οδηγοί που περνούσαν από το σημείο το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης, είδαν αποσβολωμένοι, τρία άλογα να... καλπάζουν στον δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, με ρεύμα προς Κατερίνη.

Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς, μοιράστηκαν και βίντεο από το ασυνήθιστο και επικίνδυνο περιστατικό.

Σημειώνεται πως ο 45χρονος ιδιοκτήτης των τετράποδων, εντοπίστηκε σε περιοχή πλησίον της Εθνική Οδού και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο. Στη συνέχεια, αθωώθηκε και αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Έπαθε ηλεκτροπληξία για μία... selfie! (εικόνες)

Αλεξιπτωτιστής κρεμάστηκε έξω από C-130 (βίντεο)

Πισπιρίγκου - Σφακιανάκης: όλα τα αρχεία μπορούν να ανακτηθούν (βίντεο)