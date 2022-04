Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ριφιφί σε ενεχυροδανειστήριο (βίντεο)

Άγνωστοι προσπάθησαν να φτάσουν στο κατάστημα τρυπώντας τοίχους ξενοδοχείου και καφετέριας.



Στο στόχαστρο διαρρηκτών μπήκε ενεχυροδανειστήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Άγνωστοι προσπάθησαν να φτάσουν στο κατάστημα τρυπώντας τοίχους ξενοδοχείου και καφετέριας.



Οι διαρρήκτες έκαναν μια τρύπα σε έναν από τους δύο τoίχους καφετέριας στη Θεσσαλονίκη και πίστεψαν ότι με την μέθοδο του ριφιφί θα κατάφερναν μια σπουδαία λεία. Όταν προχώρησαν όμως τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα, αφού η επένδυση στο κατάστημα που στόχευαν ήταν από ατσάλι.

Οι κινήσεις τους ήταν μελετημένες στην κάθε τους λεπτομέρεια. Γνώριζαν από που να περάσουν για να μην τους καταγράψουν οι κάμερες ασφαλείας. Πρώτα μπήκαν σε άδειο ξενοδοχείο, γκρέμισαν μια γυψοσανίδα και πέρασαν στην αποθήκη της καφετέριας. Στην συνέχεια προχώρησαν στην τουαλέτα.

«Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει σε ένα μήνα δεν υπάρχει κάποιος αποτρεπτικός παράγοντας. Αστυνόμευση δεν υπάρχει. Η γειτονιά δεν είναι στα καλύτερα της. Σίγουρα είχαν έρθει σαν πελάτες, δεν τους τραβούσαν οι κάμερες που υπήρχαν, ήξεραν ότι δεν είναι παγιδευμένος ο χώρος, ο οποίος από αύριο θα είναι. Έχουν σχέδια του κτιρίου γιατί ούτε από την είσοδο μπήκαν για να γίνει όλο αυτό. Είχαν στόχο συγκεκριμένο», είπε στο ΑΝΤ1 ο υπεύθυνος της καφετέριας, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου.

Η προσπάθεια τους έμεινε άκαρπη, δεν κατάφεραν να ανοίξουν τρύπα στον τελευταίο τοίχο και αποχώρησαν αφήνοντας πίσω τους μόνο ζημιές.

