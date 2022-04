Εύβοια

Χαλκίδα: Μηχανάκι παρέσυρε και τραυμάτισε γυναίκα (εικόνες)

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης στο κέντρο της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με το πληροφορίες, διερχόμενο μηχανάκι παρέσυρε γυναίκα που διέσχιζε με τα πόδια την οδό Βενιζέλου απέναντι από τα Δικαστήρια Χαλκίδας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό και την πτώση της γυναίκας στη μέση του δρόμου.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και ο κόσμος που μαζεύτηκε στο σημείο, μαζί με αστυνομικούς που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στα Δικαστήρια Χαλκίδας, ειδοποίησαν το ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε την γυναίκα και την μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χαλκίδας.

