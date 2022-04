Ημαθία

Άρτα: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου μαθητή από συμμαθητές του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε τι κατάσταση βρίσκεται ο νεαρός μαθητής. Τι ανέφερε ο πατέρας του14χρονου για την επίθεση που δέχτηκε το παιδί του.





Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 14χρονος μαθητής ο οποίος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από συνομήλικο και συμμαθητή του.

Το συμβάν σημειώθηκε την προηγούμενη Παρασκευή σε Γυμνάσιο της Άρτας και αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία που έκανε ο πατέρας του θύματος στον Alpha.

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί χτυπήθηκε την ώρα του σχολικού διαλείμματος. Αρχικά δέχθηκε χτυπήματα με τη μπάλα και στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία του πατέρα του με γροθιές.

«Μετά τη γροθιά τον έπιασε κεφαλοκλείδωμα και τον χτύπαγε με το κεφάλι στα κάγκελα. Τον έπιασε από τον λαιμό να τον πνίξει, οι συμμαθητές του τον έβγαλαν. Πηγαίνοντας ο γιος μου στην τουαλέτα, τον ακολούθησε για να τον αποτελειώσει. Εκεί κατέβηκε η υποδιευθύντρια και προσπάθησε να κάνει κάτι», ανέφερε ο πατέρας του μαθητή.

Το παιδί λιποθύμησε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Άρτας. Στο Νοσοκομείο υπεβλήθη σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

Στις επαναληπτικές εξετάσεις και την αξονική που έγινε διαπιστώθηκε εγκεφαλική βλάβη με αποτέλεσμα ο 14χρονος να διακομισθεί στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου δίνει τη δική του μάχη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν υποδειγματικό μαθητή που ουδέποτε είχε δώσει αφορμή για καβγά.

Όμως δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο και για τον συμμαθητή του που τον χτύπησε καθώς φαίνεται ότι συχνά μπλέκεται σε καβγάδες.

Το Υπουργείο Παιδείας διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε ο ξυλοδαρμός καθώς, καταγγέλλεται, ότι δεν υπήρχε καμία εποπτεία του αύλειου χώρου από τους εκπαιδευτικούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλη Παρασκευή - Καιρός: τοπικές βροχές και άνοδος θερμοκρασίας

Μεγάλη Παρασκευή: rapid test δωρεάν σε 71 σημεία

Κορονοϊός - Σανγκάη: δεκάδες νεκροί, εν μέσω lockdown