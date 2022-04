Ηράκλειο

Ηράκλειο: Σύλληψη γυναίκας που έσφαζε αρνί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιον λόγο πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί στην γυναίκα, ενώ έσφαζε το αρνί για το Πάσχα.

Μία 46χρονη γυναίκα σε περιοχή της Μεσαράς συνελήφθη σήμερα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι από αστυνομικούς του ΤΑΕ της περιοχής καθώς εντοπίστηκε να προχωρά στην σφαγή αρνιού ενόψει του Πάσχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε σημείο κοντά στο οποίο εντοπίστηκε η γυναίκα με το θανατωμένο ζώο, βρέθηκαν ακόμα 4 σφαγμένα, ενώ στην καρότσα αγροτικού αυτοκινήτου βρέθηκαν τέσσερα ζωντανά αρνιά, χωρίς όμως ενώτια.

Όπως περιέγραψε αστυνομική πηγή, το σφάξιμο σε σπίτια και στάβλους θεωρείται παράνομο.

Η νόμιμη διαδικασία είναι το ζώο να οδηγηθεί στο σφαγείο και να περάσει από τον απαραίτητο κτηνιατρικό έλεγχο.

Να σημειωθεί ότι αυτές τις ημέρες οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ για το θέμα αυτό είναι συνεχείς.

Πηγή: ekriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία - Μαριούπολη: ομαδικός τάφος με χιλιάδες σορούς

Μεγάλη Παρασκευή: Ημέρα πένθους για την Ορθοδοξία

Κορονοϊός - Σανγκάη: δεκάδες νεκροί, εν μέσω lockdown