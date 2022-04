Πιερία

Όλυμπος: Επιχείρηση διάσωσης περιπατήτριας από φαράγγι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας και Διάσωσης της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ με τη συνδρομή drone

(εικόνα αρχείου)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανάσυρση μιας περιπατήτριας από δύσβατο σημείο, στο φαράγγι του Ενιπέα στην περιοχή Πόρτες Ολύμπου.





Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η γυναίκα που φαίνεται να είναι καλά στην υγεία της αποπροσανατολίστηκε χθες το απόγευμα και επικοινώνησε μέσω του 112.





Αμέσως κινητοποιήθηκαν Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας και Διάσωσης της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ με τη συνδρομή drone (συστήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών Σ.μη.Ε.Α.).





Με το πρώτο φως της μέρας οι 17 πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν και να ανασύρουν τη γυναίκα η οποία μεταφέρεται σε ασφαλές σημείο.?

Ολοκληρώθηκε η #ανάσυρση εν ζωή περιπατήτριας, από δύσβατο σημείο στο φαράγγι του Ενιπέα στην περιοχή Πόρτες Ολύμπου, ενώ σε εξέλιξη είναι η μεταφορά της σε ασφαλές σημείο. Επιχειρούν 17 #πυροσβέστες με τις Ο.Ο.Ε.Δ. της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ καθώς και Σ.μη.Ε.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 22, 2022