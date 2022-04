Ηράκλειο

Επιτάφιος με τα παιδιά της Πάτρας στην Κρήτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θεματικές διαφορετικές από τις συνηθισμένες έχει ο Επιτάφιος που στολίστηκε σε μοναστήρι του Ηρακλείου.

Τις τρεις αδελφές από την Πάτρα που πέθαναν, τους πρόσφυγες, την Κατεχόμενη Κύπρο, τον Πόντο, το Αφγανιστάν και τον Αϊλάν έχει πάνω του ο Επιτάφιος που στολίστηκε στο Μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα στο Φόδελε Ηρακλείου.

Για την προετοιμασία του διαφορετικού αυτού Επιταφίου χρειάστηκαν πάνω από 100.000 χάντρες και καρφίτσες, καθώς και ένας μήνας.

«Θα τα πω ΟΛΑ στον Θεό», είναι το σύνθημά που δεσπόζει στο κέντρο του.

Σε ανακοίνωση που υπάρχει στο μοναστήρι αναφέρεται:

«Μεγάλη Παρασκευή και φέτος και μάλιστα 1989 χρόνια από τότε που συντελέστηκε το αποτρόπαιο έγκλημα του πρωτότοκου Ισραήλ ως λαού -- Υιού του Θεού. Παρόλα αυτά τι κι αν περνούν οι χιλιετηρίδες η ανθρωπότητα Χριστιανική και μη συνεχίζει να διαπράττει ειδεχθή και αποτρόπαια εγκλήματα κατά του Θεού και του αγαπημένου του πλάσματος του ανθρώπου.

Δεν αρνήθηκε και δεν εγκατέλειψε τον Θεό μόνο ο Ισραήλ αλλά διαχρονικά ο κάθε άνθρωπος με τις πράξεις του συνεχίζει να εγκαταλείπει και να αρνείται τον πραγματικό Θεό της Αγάπης και του ελέους. Ο άνθρωπος αφού αρνείται τον αληθινό Θεό τον κενώσαντα εαυτόν και μορφή δούλου λαβόντα δια τη του κόσμου σωτηρία , φτιάχνει άλλους ψεύτικους και εφήμερους θεούς τους οποίους προσκυνά και λατρεύει όπως είναι το κέρδος, το συμφέρον, τα υλικά αγαθά, η ικανοποίηση του εγώ μέσω χαμερπών παθών και επιθυμιών , σαρκικών και ιδιοτελών δείχνοντας αναίσχυντα την εγωπαθή και εγωκεντρική εικόνα του τόσο διαφορετική αλήθεια από αυτή που έδειξε ο Θεός μας Ιησούς Χριστός . Στην ουσία ο Ιησούς ζητάει από εμάς να αλλάξουμε τα έργα της αρνήσεως και του εγώ μας.

Αυτά τα έργα αποτυπώνονται στο φετινό στολισμό του κουβουκλίου του επιταφίου της Μονής μας όπως είναι επεκτατικοί πόλεμοι , σκλαβοπάζαρα , εκτοπίσεις πληθυσμών , γενοκτονίες , κακοποιήσεις και εκμεταλλεύσεις γυναικών και αθώων παιδιών.

Εώς πότε ανέξομαι υμάς γενεά άπιστος και διεφθαρμένη, μας λέγει ο Κύριος - Αναρωτηθήκαμε αν αυτό το ερώτημα απευθύνεται και σε εμάς για τυχόν έμμεση ή άμεση συμμετοχή μας ή ακόμη και ανοχή μας στα παραπάνω εγκλήματα.

Ο Χριστός από το ύψος του Σταυρού του αλλά και ως άπνους νεκρός στον επιτάφιο αναμένει ακόμα σήμερα όχι απλά να τον προσκυνήσουμε ευσεβιστικά και εθιμοτυπικά αλλά να κοιτάξουμε με ορθάνοιχτα μάτια την Εικόνα του ως σταυρωμένης Αγάπης, Θυσίας και απείρου ελέους παίρνοντας επιτέλους την απόφαση να αναθεωρήσουμε ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί τον τρόπο της ζωής μας αποθετώντας τον τρόπο του Χριστού που είναι ΑΓΑΠΗ, ΣΥΓΝΩΜΗ, ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ, ΜΕΤΑΝΟΙΑ και να γίνουμε σαν τα χιλιάδες θύματα αθώα παιδιά στις καρδιές μας γιατί τότε μόνο θα έχουμε θέση μαζί του.

Καλή Ανάσταση».

Ειδήσεις σήμερα:

Περιστέρι - Εξαφάνιση 15χρονης: Τρεις συλλήψεις μετά την έρευνα

Επίδομα βενζίνης... βάσει ΑΦΜ - Πώς θα γίνει η καταβολή του

Ηράκλειο: Σύλληψη γυναίκας που έσφαζε αρνί