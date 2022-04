Κυκλάδες

Τήνος: Πλοίο προσάραξε στο λιμάνι (βίντεο)

Βίντεο με την προσάραξη του πλοίου κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Τι συνέβη και "κόλλησε" στα βράχια.

Ένα ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής, με την προσάραξη πλοίου, στο νέο λιμάνι της Τήνου.

Σε αμμώδη αβαθή στο λιμάνι της Τήνου, προσάραξε το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Super Express» με 456 επιβάτες και 30 μέλη πλήρωμα, κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου του δρομολογίου Ραφήνα- Ανδρος,Τήνος, Μύκονος.

Το πλοίο αποκολλήθηκε αυτοδύναμα και κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι της Τήνου.

Προσάραξη E/Γ-O/Γ SUPER EXPRESS σε αμμώδη αβαθη λιμένα Τήνου,με 456 επιβάτες & 30 μέλη πληρώματος, καλά στην υγεία τους,κατά την εκτέλεση προγραμματισμένου δρομολογίου Ραφήνα-Άνδρος-Τήνος-Μυκονος. Tο πλοίο αποκολλήθηκε αυτοδύναμα & πρόκειται να καταπλεύσει στο λιμένα Τήνου. — ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ (@HCoastGuard) April 22, 2022

Στο επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Superstar» με προορισμό τη Μύκονο, θα επιβιβαστούν οι 187 επιβάτες το πλοίου «Super Express» που πρασάραξε το απόγευμα σε αμμώδη αβαθή στο λιμάνι της Τήνου και αποκολλήθηκε με ιδία μέσα.

Στο καταμαράν «Super Express» επέβαιναν συνολικά 456 επιβάτες και 30 μέλη πλήρωμα.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός και οι επιβάτες με προορισμό την Τήνο επιβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού.

Το πλοίο πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Ραφήνα-Ανδρος,Τήνος, Μύκονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα ακολουθηθεί η διαδικασία της επιθεώρησης του πλοίου «Super Express» και η βεβαίωση πιστοποιητικού αξιοπλοϊας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

