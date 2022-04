Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι: μοτοσικλετιστής συγκρούστηκε με άλογο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια η κατάσταση της υγείας του 17χρονου που η μηχανή του συγκρούστηκε με άλογο και της κοπέλας που επέβαινε στο δίκυκλο.

Ένα περίεργο τροχαίο με δυο συνολικά τραυματίες συνέβη στο δρόμο από Μεσολόγγι προς Κρυονέρι.

Πιο συγκεκριμένα ο 17χρονος και μια 19χρονη επέβαιναν σε δίκυκλο και σύμφωνα με τις πληροφορίες ξαφνικά τους πετάχτηκε ένα άλογο με τη σύγκρουση να είναι αναπόφευκτη.

Ο νεαρός διακομίστηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας «Άγιος Ανδρέας», όπου διασωληνώθηκε, ωστόσο, λόγω έλλειψης κλίνης σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της περιοχής, αποφασίστηκε η άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων, ενώ η 19χρονη έχει τραυματιστεί στο κεφάλι.

Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Μεσολογγίου.

Πηγή: imerazante.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Επίδομα βενζίνης... βάσει ΑΦΜ - Πώς θα γίνει η καταβολή του

Άρτα: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου μαθητή από συμμαθητές του

Ζαχάροβα κατά Ελλάδας: Σας βοηθήσαμε να απελευθερωθείτε και απελάσατε Ρώσους διπλωμάτες