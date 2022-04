Ροδόπη

Κομοτηνή: γυναίκα καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Πώς συνέβη το περιστατικό και ποια η κατάσταση της υγείας της γυναίκας.

Απεγκλωβίστηκε μετά από επιχείρηση της πυροσβεστικής ηλικιωμένη γυναίκα, που καταπλακώθηκε από τρακτέρ, στην περιοχή Πολύανθος, του δήμου Ιάσμου Ροδόπης.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε για το συμβάν λίγο μετά τις έξι το απόγευμα της Μ. Παρασκευής και έσπευσε με δύο οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες.

Η 76χρονη παρελήφθη τραυματισμένη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ για προληπτικούς λόγους διακομίστηκε στο νοσοκομείο και ένα δεύτερο άτομο, επίσης ηλικιωμένο, που επέβαινε στο ίδιο αγροτικό όχημα.

