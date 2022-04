Χανιά

Χανιά: Σφοδρή σύγκρουση σε διασταύρωση (βίντεο)

Σοκαριστικό είναι το βίντεο που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας καταστήματος στην περιοχή.

Πλαγιομετωπικά συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα στα Χανιά, τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής.

Η σύγκρουση έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στη διασταύρωση των οδών Ζυμβρακάκηδων και Μάρκου Μπότσαρη.

Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός και οι δύο οδηγοί φαίνεται πως αντέδρασαν με ψυχραιμία.

Το ένα από τα δύο οχήματα σταμάτησε σε απόσταση «αναπνοής» από σταθμευμένη μοτοσικλέτα.

Πηγή: Flashnews.gr

