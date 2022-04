Κέρκυρα

Κέρκυρα: Η πρώτη Ανάσταση στην ιστορική εκκλησία του νησιού (βίντεο)

Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης έγινε η πρώτη Ανάσταση στην Κέρκυρα και στην ιστορική εκκλησία «Η Παναγία των Ξένων»,

Η Παναγία των Ξένων είναι μια εντυπωσιακή τρίκλιτη βασιλική Επτανησιακού ρυθμού και κάθε χρόνο γίνεται η αναπαράσταση του σεισμού που κατά τις Γραφές ακολούθησε την Πρώτη Ανάσταση.

Άλλωστε, το νησί είναι γνωστό για τα πασχαλινά του έθιμα και το θρησκευτικό κλίμα που επικρατεί.

Τη Μεγάλη Εβδομάδα, η Κέρκυρα, «ζει και αναπνέει» με συναίσθημα έντονα θρησκευτικό. Ορθόδοξοι και Καθολικοί Χριστιανοί, γιορτάζουν μαζί το Πάσχα, από το 1583, όταν η Βενετική Σύγκλητος πήρε την άδεια της Ρώμης για λόγους κυρίως κοινωνικούς στις ενετοκρατούμενες περιοχές να γιορτάζουν από κοινού.

Στις γειτονιές, μοσχοβολούν οι πασχαλιές και οι βιολέτες, αλλά και οι φογάτσες, τα τσουρέκια με το κόκκινο αυγό, βενετσιάνικης προέλευσης που παραδοσιακά φτιάχνουν οι Κερκυραίοι. Στις εκκλησίες, ψέλνονται οι ακολουθίες των Παθών. Τα σιδερένια βενετσιάνικα φανάρια στους δρόμους, τις πλατείες και το Λιστόν, «τυλίγουν» την ατμόσφαιρα σε ένα μελαγχολικό μαβί χρώμα.

Πηγή: corfupress.com

