Τροχαίο με ανήλικο τραυματία

Τροχαίο ατύχημα με τραυματία παιδί σημειώθηκε στα Τρίκαλα.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής λίγο έξω από το Πρίνος Τρικάλων.

Το μηχανάκι που οδηγούσε 16χρονος ξέφυγε της πορείας του με αποτέλεσμα την πτώση του παιδιού, το οποίο χτύπησε στο κεφάλι.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Τρικάλων και από εκεί κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στη Λάρισα.

