Χίος

Χίος - Ρουκετοπόλεμος: εντυπωσιακό θέαμα μετά την Ανάσταση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ρουκετοπόλεμος του Βροντάδου κέρδισε το στοίχημα και… τις εντυπώσεις, καθώς μετά από δύο χρόνια, έθιμο προσέλκυσε και πάλι τα βλέμματα επισκεπτών και διεθνών ΜΜΕ.

Εντυπωσιακός και με δεδομένα διεξαγωγής μακριά από τις υπερβολές του παρελθόντος, ο Ρουκετοπόλεμος, το χιακό και συγκεκριμένα Βρονταδούσικο έθιμο, που κατάφερε να γίνει το επίκεντρο των διεθνών Μ.Μ.Ε. όπως κανένα άλλο πασχαλινό έθιμο του Ορθόδοξου Πάσχα, επέστρεψε μετά από δύο χρόνια πανδημίας, χαρίζοντας μοναδικό θέαμα και φωτογραφικά στιγμιότυπα σε όσους επέλεξαν να το παρακολουθήσουν από κοντά.

Φέτος, για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, ο αριθμός ρουκετών δεν ξεπέρασε τις 15.000 και από τις δύο ενορίες, κάτι άλλωστε που αποτελούσε και το βασικό ζητούμενο των θιγομένων κατοίκων.

Όπως προστάζει η παράδοση τα αντίπαλα συνεργεία των δύο ενοριών ξεκίνησαν μαζί την παρέλαση στην παραλιακή ζώνη του Βροντάδου με στόχο να φθάσουν στο σημείο όπου οι δρόμοι τους χωρίζουν για να λάβουν «θέσεις μάχης».

Μετά τις 8 το βράδυ, αφού προηγήθηκε το στήσιμο των ρουκετοσυρτών, τα συνεργεία πραγματοποίησαν δοκιμαστικές ρίψεις προς τα καμπαναριά των ενοριών αλλά και να διαπιστωθεί ότι οι βολές δεν θα χτυπήσουν τα σπίτια που βρίσκονται στην ενδιάμεση ζώνη.

Μόλις οι καμπάνες σήμαναν 11 το βράδυ, οι πρώτες μαζικές ρίψεις έκαναν τη νύχτα μέρα ενώ μία ώρα αργότερα οι ρουκέτες μαζί με εκατοντάδες πυροτεχνήματα μετέφεραν το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου.

Πρώτη φορά βραδιά της Αναστάσεως η Πυροσβεστική υπηρεσία Χίου δεν χρειάστηκε να επέμβει σχεδόν πουθενά. Το στοιχείο αυτό είναι αρκετό για να φανεί ότι θα έθιμα, τα βαρελότα, οι φανοί στα χωριά μας και κυρίως ο Ρουκετοπόλεμος τηρήθηκαν ανελλιπώς και χωρίς υπερβολές.

Τον Ρουκετοπόλεμο παρακολούθησαν από ασφαλή σημεία εκατοντάδες επισκέπτες από πολλά μέρη της Ελλάδας αλλά και της Τουρκίας. Από τα ξημερώματα συνεργεία εθελοντών συλλέγουν τα υπολείμματα και καθαρίζουν τους χώρους.

Πηγή: alithia.gr - politischios.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές στην Γαλλία: ο Τύπος ζητά ψήφο στον Μακρόν

Ανάσταση - Σακελλαροπούλου: αναγέννηση των ελπίδων για ειρήνη και ευημερία (εικόνες)

Το Άγιο Πάσχα: “Εορτή των εορτών” για τη Χριστιανοσύνη