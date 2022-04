Κορινθία

Κόρινθος: Φωτιά σε διαμέρισμα - Ένοικοι στο νοσοκομείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πασχαλιάτικη λαχτάρα για τους ενοίκους της πολυκατοικίας, από την φωτιά που ξέσπασε σε ένα από τα διαμερίσματα.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα στην Κόρινθο, καθώς ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 5.00 της Κυριακής του Πάσχα σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στην οδό Αράτου στην Κόρινθο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρεται, «για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Αράτου, στην Κόρινθο, ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτετάμενες υλικές ζημιές στο διαμέρισμα. Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα».

Ειδήσεις σήμερα:

Η Πισπιρίγκου, η “διάψευση” για Μαλένα - Ίριδα και οι φωτογραφίες… πειστήρια

Ηπατίτιδα σε παιδιά: ένας θάνατος και αύξηση κρουσμάτων στον κόσμο

Τροχαίο: νεκρός 25χρονος οδηγός μηχανής