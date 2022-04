Δωδεκανήσα

Πάτμος: Ανάσταση στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης (βίντεο)

Πλήθος προσκυνητών από το νησί και κάθε γωνιά της χώρας βίωσε την εμπειρία της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας, στο σπήλαιο όπου ο Θεός εμφανίστηκε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη.

Της απεσταλμένης του ΑΝΤ1 στην Πάτμο, Αντιγόνης Θάνου

Με λαμπρότητα, κατάνυξη και βαθιά συγκίνηση οι πιστοί στην Πάτμο υποδέχτηκαν το χαρμόσυνο γεγονός της Αναστάσεως του Θεανθρώπου.

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε το Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης για να γιορτάσει την Ανάσταση του Κυρίου.

ΟΙ πιστοί κρατούσαν στα χέρια τις λαμπάδες τους και λουλούδια. Το μήνυμα της ζωής που καταργεί τον θάνατο φέρνει γαλήνη στην ψυχή, ενώ η μοναδική αρχιτεκτονική καθηλώνει το βλέμμα.

Ένα τέταρτο πριν από τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου, ο ιερέας βγήκε από το Σπήλαιο της Αποκάλυψης και κατευθύνεται - μέσα από τα μονοπάτια - στον βράχο, στην κορυφή της Χώρας, από όπου αναγγέλλει το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως.

Με το «Χριστός Ανέστη», οι καμπάνες ήχησαν χαρμόσυνα, ενώ πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό, δημιουργώντας μια μαγευτική ατμόσφαιρα.

Η ατμόσφαιρα ήταν κατανυκτική. Δέος κυριαρχεί εκεί, όπου σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση, κατά την διάρκεια της διαμονής του Ιωάννη στο σπήλαιο, σκίστηκε ο βράχος και μέσα από τρεις μικρότερες σχισμές, που συμβολίζουν την Αγία Τριάδα, ακούστηκε η φωνή του Θεού, που υπαγόρευσε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη το Ιερό Βιβλίο της Αποκάλυψης.

