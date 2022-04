Λέσβος

Λήμνος: “εκρηκτική” Ανάσταση στο Ανδρώνι (εικόνες)

Η νύχτα έγινε ημέρα αμέσως μετά από το “Χριστός Ανέστη”, καθώς τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα άναψαν “φωτιές”.

Ο ουρανός του Λήμνου έλαμψε μόλις ακούστηκε το "Χριστός Ανέστη", προσφέροντας σε όλους ένα εκπληκτικό θέαμα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα, στο Ανδρώνι,.

Κροτίδες βεγγαλικά στον αέρα, καπνογόνα και διάφορα αυτοσχέδια εκρηκτικά, που μόνο οι ίδιοι από γενιά σε γενιά ξέρουν τα μυστικά τους… και φέτος έκαναν την Ανάσταση εκρηκτική!

Το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου, της ελπίδας, της χαράς και της πίστης “πυροδότησε” χιλιάδες βεγγαλικά και πυροτεχνήματα απ’άκρη σ’άκρη

Το LimnosReport βρέθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμων στο Ανδρώνι με πολεμικό ανταποκριτή για φέτος τον Κώστα Τράικο όπου σε live εικόνα μετέφερε την εκρηκτική Ανάσταση

“Η ενορία του Αγίου Παντελεήμονα φέτος ξεπέρασε κάθε χρονιά και πανηγύρισε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο!!!“

