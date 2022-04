Σέρρες

Τροχαίο με νεκρό 19χρονο στη Μαυροθάλασσα

Τη ζωή του στην άσφαλτο έχασε νεαρός οδηγός μηχανής, λίγο μετά την Ανάσταση.

Τραγικό τέλος είχε ένας 19χρονος οδηγός μοτοσικλέτας τα ξημερώματα της Κυριακής, στις Σέρρες.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής στη Μαυροθάλασσα.

Η μοτοσικλέτα του νεαρού οδηγού εξετράπη της πορείας της, κάτω από άγνωστες συνθήκες, προσέκρουσε σε τοιχίο και ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου και εξέπνευσε.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νιγρίτας.

