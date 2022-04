Ηράκλειο

Ηράκλειο: 6χρονο παιδί τραυματίστηκε σε τροχαίο με “γουρούνα”

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο ατύχημα στην παραλία της Μιλάτου σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα και είχε ως συνέπεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον τραυματισμό ενός παιδιού, 6 ετών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι και τα πόδια, όταν ανετράπη τετράτροχο όχημα (γουρούνα) στο οποίο επέβαινε.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, που παρέλαβε το παιδί για να το μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

πηγή: cretalive.gr

