Πέθανε από ανακοπή καρδιάς, ενώ οδηγούσε

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και την διασωλήνωση του, ο άτυχος οδηγός έφυγε από την ζωή.

Ανακοπή καρδιάς υπέστη σήμερα γύρω στις 10 το πρωί μέσα στο αυτοκίνητό του κινούμενος επί της οδού Ειρήνης ο 68χρονος Τυρναβίτης Β.(Λ).Κ..

Ο 68χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου άμεσα, με τους γιατρούς να κάνουν τιτάνια προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Έγινε προσπάθεια ανάνηψης, αλλά και διασωλήνωση του.

Δυστυχώς όμως ο 68χρονος, συνταξιούχος της Πολεμικής Αεροπορίας, δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή γύρω στις 11.00 π.μ., παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο Τρίτη.

Πηγή: paidis.com

