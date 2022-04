Κοζάνη

Πέθανε μόνη στο σπίτι πριν μέρες - Την βρήκαν το Πάσχα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη και συγκίνηση προκαλεί η κατάληξη της γυναίκας, που δεν είχε δώσει σημεία ζωής επί ημέρες, αλλά ουδείς απο τους γείτονες πήγε στο σπίτι της για να την αναζητήσει.

Ννεκρή μέσα στο σπίτι της στην Κοζάνη, επί της οδού Ολύμπου 6-8, βρέθηκε μια 73χρονη (συνταξιούχος εφοριακός), το απόγευμα, γύρω στις 19:00, της Κυριακής του Πάσχα.

Την 73χρονη, που ζούσε μόνη της, αναζητούσε, τηλεφωνικά, επί τρεις μέρες, συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο κι ειδοποίησε την Αστυνομία.

Άντρες της Αστυνομίας μετέβησαν, μαζί με πυροσβέστες, στο διαμέρισμά της και με τη χρήση σκάλας ανέβηκαν στο μπαλκόνι και μπήκαν μέσα, όπου την εντόπισαν νεκρή.

Όπως προβλέπεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις κλήθηκε το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών, αλλά όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία δεν διαφαίνεται κάποια εγκληματική ενέργεια.

Σε κάθε περίπτωση τα ακριβή αίτια του θανάτου της θα προκύψουν από τη νεκροψία – νεκροτομή, που θα διενεργηθεί.

Πηγή: Kozan.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε από ανακοπή καρδιάς, ενώ οδηγούσε

Τροχαίο: πέθανε 46χρονος μετά από 4 μήνες στην ΜΕΘ

Βόλος: θρήνος για 17χρονη αθλήτρια